Barbra Streisand a făcut-o pe fiica lui George Floyd acţionar la Disney. Ce alte beneficii a mai primit micuţa de 6 ani

Gianna Floyd a publicat pe Instagram o fotografie în care apare ţinând certificatul de acţionar, alături de mesajul: "Mulţumesc, Barbra Streisand, pentru pachetul meu. Acum sunt acţionar Disney mulţumită ţie". Artista i-a oferit Giannei şi două exemplare ale albumelor ei „My Name Is Barbra" (1965) şi „Color Me Barbra" (1966), potrivit Variety.

În prezent, acţiunile Disney costă 115 dolari, iar înainte de pandemie, ele costau între 140 şi 150 de dolari. Nu este cunoscut câte acţiuni a primit Gianna Floyd.

Ea a primit sprijin financiar şi din partea lui Kanye West, care a iniţiat un fond pentru educaţia fetei, iar Texas Southern University i-a oferit o bursă completă, în cazul în care ea alege să urmeze cursuri universitare.

În urma morţii lui George Floyd, pe 25 mai, proteste faţă de abuzurile comise de poliţia americană au avut loc şi continuă în Statele Unite, iar manifestaţii de solidaritatea au avut loc şi în alte ţări.