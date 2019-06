BAREME ŞI SUBIECTE ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ. Cum se rezolvau subiectele

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a a început, marți, cu examenul la limba și literatura română. Elevii au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele de examen.

SUBIECTE ROMÂNĂ CLASA A VIII-A EVALUARE NAŢIONALĂ 2019. Ce au primit elevii la capacitate

Elevii de clasa a VIII-a au avut de redactat o argumentație pe baza unui text din genul dramatic, precum și o compunere în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură.

Subiectele și baremele de la română vor fi afișate oficial la ora 15:00 pe pagina EDU.RO, precum și pe RomaniaTV.net.

La Evaluarea Națională (EN VIII), din acest an, s-au înscris 154.956 de absolvenți ai clasei a VIII-a, conform situației centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Examenul a început marți, 18 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română. Joi, 20 iunie, se desfășoară proba la matematică, iar vineri, 21 iunie, este programată proba la Limba și literatura maternă", informează Ministerul, potrivit unui comunicat de presă.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 25 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 29 iunie.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).