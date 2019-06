Barna: După rezultatul din 26 mai, am început să primesc telefoane foarte feng shui de la personalităţi din politică, inclusiv din PSD

„După rezultatul din 26 mai, am început să primesc telefoane foarte feng shui de la personalităţi din ultimii 30 de ani din politică”, a afirmat Barna, fiind întrebat dacă s-a confruntat cu „fripturismele din alte partide”.



Liderul USR a spus că nu ar fi elegant să spună cine l-a sunat.



„A sunat (telefonul - n.r.) şi de la PSD. (Spunându-ne - n.r.) să colaborăm, să ne ajute cu nişte primari, să...”, a dezvăluit Barna.



Dan Barna a precizat că USR are „filtre foarte clare, nişte criterii de integritate foarte clare”



El a spus că şi USR şi PLUS au nevoie să crească, pentru că fiecare are în jur de 10-12 mii de membri.



„Chiar şi împreună practic suntem la jumătate din numărul de posturi necesare pentru candidaturi la locale. Pe de altă parte, e tentaţia foarte multora de a se lipi acest nou star, pentru că noi avem aparenţa unui nou star al politicii româneşti. Şi sunt foarte mulţi care vin cu un entuziasm şi mulţi, la o verificare simplă, rezultă că au fost 2 ani la PRM, 3 ani la nu ştiu unde... Avem filtre şi pentru candidaţii comuni pe care îi vom avea”, a mai declarat liderul USR.



Întrebat care crede că ar fi cea mai mare dezamăgire pentru electoratul lor, Dan Barna a răspuns: „Dacă ne-am da bătuţi, dacă am merge pe acea cale firească a compromisului facil. Apropo de moţiunea de cenzură, facem un mare guvern cu Tăriceanu, cu Ponta, cu toată lumea, ura, ura, a intrat USR la guvernare la mişto”.