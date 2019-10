Articol publicat in: Politica

Băsescu anunţă trecerea moţiunii de cenzură: Va fi ziua lui Şică Mandolină şi a lui Iohannis. Premier va fi însă Predoiu

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă referindu-se la moţiunea de cenzură dezbătută joi, că previzibilă e o cădere a guvernului Foto: facebook.com ”Moţiunea de cenzură de joi va fi momentul de început al unei perioade de instabilitate politică. Alături de PNL şi PMP, USR dar şi partidele conduse de Ponta, Tăriceanu şi Kelemen Hunor împreună cu ciracii lor mari amatori de plocoane guvernamentale vor vota, cu morga impostorului pe umerii căruia apasă responsabilitatea pentru ţară, moţiunea de cenzură insistent cerută de Preşedintele Iohannis. Ce va fi joi la votul pentru moţiune ? Previzibilă este o cădere a guvernului . Va fi ziua lui Şică Mandolină şi a lui Iohannis . Se vor felicita reciproc, crezând că sunt câştigătorii meciului politic. În realitate marele câştigător va fi Ponta care nu a avut ca obiectiv instalarea unui guvern liberal ci doar dărâmarea guvernului Dăncilă pentru a deschide larg porţile nogocierii pentru punerea sub control a PSD – ului”, scrie Traian băsescu pe Facebook. REZULTAT MOŢIUNE DE CENZURĂ. Cine a trădat, surpriză uriaşă la vot În opinia sa, la această oră, preşedintele este obligat să ştie numele viitorului premier. ”Iar dacă cineva crede că Preşedintele Iohanis îl are în minte pe Ludovic Orban, se înşală. Orban trebuie să stea la rând pentru că înaintea lui ar fi Predoiu”, consideră fostul preşedinte, spunând că Iohannis va trebui să-i găsească premierului desemnat şi o majoritate parlamentară, ceea ce pare dificil . Despre Victor Ponta afirmă că îşi va face jocul cu PSD -ul urmând să încerce coagularea unei majorităţi bazată pe PSD, PRO-ROmânia, ALDE şi căreia i se va alătura ”contra cost” şi UDMR . ”Guvernul cade; Ponta iese întărit din această moţiune şi cu aliura de lider al stângii ; Ludovic Orban nu va fi desemnat premier ; Primul guvern nu trece de votul Parlamentului ;Al doilea guvern nu va fi niciodată supus votului pentru că Parlamentul nu-l va programa ; Nu se vor îndeplini condiţiile Constituţionale pentru declanşarea alegerilor anticipate ; Doamna Dăncilă rămâne premier interimar până după alegerile prezidenţiale. Iar dacă PNL vrea să se decredibilizeze acum, va face o alianţă de guvernare cu Ponta, Tăriceanu şi Hunor. Cine pierde şi cine câştigă politic din acest exerciţiu democratic?”, conchide Traian Băsescu. loading...

