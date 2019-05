Bătaie ca-n filme la o cârciumă din Vaslui VIDEO

Un tânãr din comuna Miclesti a fost bãtut crunt, zilele trecute, de un consãtean, ajungând în stare de soc la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, anunţă România TV. Totul s-a întâmplat sub privirile clientilor localului, care au asistat nepãsãtori la scenele de o violentã iesitã din comun. Întreaga bãtaia a fost surprinsã de camerele de vedere. Pe imagini se vede cum, initial, între cei doi are loc un schimb mai dur de replici, dupã care Vasile Mihalache îsi loveste adversarul cu capul în gurã, apoi se nãpusteste asupra lui cu mai multe lovituri de pumni si picioare. La câteva ore dupã bãtaie, agresorul si-a fãcut bagajele si a plecat din tarã, ca si cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Imediat dupã incident, victima a fãcut plângere la Politie, dar spune cã sansele ca bãtãusul sã fie tras la rãspundere sunt foarte mici, dupã ce acesta a fugit peste granitã.

Scene brutale la intrarea într-un bar din localitatea Miclesti. Andrei B., un tânãr în vârstã de 21 de ani, a fost bãtut de un consãtean de-al sãu, care în trecut a fãcut puscãrie tot pentru agresiune. Victima spune cã neîntelegerile dintre ei sunt mai vechi si au la bazã doar firea mai dificilã a agresorului. "El nu se întelege cu foarte multã lume din sat si a mai fost implicat în scandaluri. Pe mine nu mã suportã de când eram mic. Ne-am mai bãtut odatã, când aveam 16 ani. Din rãfuiala aia n-a iesit asa bine, iar de atunci cautã sã se rãzbune. Zilele trecute, eram la bar cu un prieten. Am jucat tenis de masã aproape o orã, apoi a intrat si Vasile în bar. Mi-a spus sã ies afarã, cã are sã-mi zicã ceva. Am iesit afarã unde el a început sã mã ameninte cu bãtaia. Îmi spunea cã a dat scris si la Politie cã mã va bate, ca sã fie sigur. A profitat de faptul cã fratele meu e plecat în strãinãtate, cã nu am apãrare, si a sãrit pe mine" ne declarã Andrei B., victima lui Vasile Mihalache. Acesta crede cã agresorul a premeditat totul pentru cã a fugit din tarã dupã câteva ore de la incident. " Dupã aproape douã ore de la bãtaie, a plecat în Suedia. A fost plãnuitã toatã treaba. Avea bagajele fãcute, tot . Stiind cã va pleca, a fãcut ce-a fãcut", a mai afirmat victima. În urma bãtãii încasate, Andrei B. a primit 15 zile de îngrijiri medicale. Acesta a depus plângere la Politie, dar spune cã sansele ca agresorul sã fie tras la rãspundere sunt foarte mici, dupã ce acesta a fugit din tarã.