Atenţie, imagini şocante! BĂTAIE CRUNTĂ între doi elevi de liceu din Pucioasa

În imagini se văd doi elevi care se bat, colegi care asistă la incident, iar la un moment dat un alt elev intervine şi îi desparte. Elevul care îşi loveşte cu putere colegul a mai avut astfel de probleme şi în trecut.

Filmarea a fost făcută cu telefonul mobil de unul dintre elevii care asistau la respectiva scenă.

Conducerea instituţiei de învăţământ a anunţat că elevul agresor va fi exmatriculat, precum şi cel care a filmat.

"S-a întâmplat un eveniment regretabil. Doi dintre elvii şcolii au avut un conflict care a degenerat într-o bătaie. Noi am aflat despre incident şi s-a întrunit consiliul profesoral extraordinar şi am luat măsurile care se impun conform regulamentului. Ţinând că sunt elevi în clasa a XI-a, Consiliul Profesoral a hotărât ca elevul agresor să fie exmatriculat, la fel şi elevul care a filmat. Potrivit regulamenului de orgnizare şi funcţionare, este interzis elevilor să fie violenţi şi să distribuie imagini, filmuleţe cu caracter violent. Erau în pauză. Este un singur profesor de seriviciu care monitorizează activitatea alevilor în pauză, drept pentru care am hotărât astăzi să reorganizăm şi serviciul pe şcoală, să fie mai eficient, dar să ştiţi că nu mi se pare corect ca profesorii să facă în timpul pauzelor şi acest efort, de a monitoriza acivitatea pe horuli, în clase, şi în afara spaţiului şcolar, pentru că este destul de greu", a precizat Arjan Laurenţia, directorul Liceulului Tehnologic din Pucioasa.