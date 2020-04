Imagini şocante! Dezvăluiri cutremurătoare făcute de iubita unui fotbalist de NAŢIONALĂ: "M-a maltratat fizic şi psihic" VIDEO

Daniela Cortes a făcut o dezvăluire cutremurătoare. A postat un filmuleț și mai multe fotografii pe Instagram, arătând ce urme are pe față, pe corp. Buză spartă, cucuie pe frunte, răni și vânătăi peste tot.

"Nu mai suport! Am decis să spun totul. De doi ani trăiesc în durere și suferință. Am iertat și iar iertat o mulțime de lovituri, sperând ca el să se schimbe, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. De câte ori i-am zis că îl părăsesc m-a amenințat că îmi va distruge viața și că îi va face rău familiei mele, sunând indivizi dubioși din orașul meu. Sunt disperată când văd că familia mea e în pericol. Am acceptat totul de frică, de teama de acest om, care are mulți prieteni. Cel despre care presa crede și scrie că este un înțelept și că vorbește cu maturitate e altfel în realitate", a mărturisit Daniela Cortes pe Instagram.

"Un abuzator. M-a maltratat fizic și psihic. Și am mulți martori! Nu înțeleg cum un sportiv profesionist poate provoca o asemenea suferință. E influențat de prietenii care sunt la fel ca el. Amenință și umilesc. Acesta este adevăratul Sebastian Villa, cel care tratează urât femeile, pentru că nu sunt eu singura. E capabil de orice. Trăiesc singură, fără familie, într-o țară pe care nu o cunosc. Nu pot să ies de aici fugind. Mi-e frică pentru viața mea, pentru familia mea", a mai adăugat Daniela Cortes.

"Vreau să vă spun că am și eu mamă, surori, verișoare, nepoate, sunt multe femei în familia mea. Acum, nu sunt acasă și nu știu care a fost intenția publicării acestor lucruri. De mâine, voi clarifica totul", a fost reacţia lui Sebastian Villa, care riscă să fie dat afară de Boca Juniors.