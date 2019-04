Băutura asta te slăbeşte peste noapte. Este cea mai uşoară reţetă

Acestea sunt cele doua ingrediente de care ai nevoie pentru a slabi rapid si eficient, scrie girly.ro.

Citeşte şi Doliu în România. Bianca Rus este devastată de durere: A plecat pentru totdeauna

Reteta se prepara simplu: se pun doua lingurite de scortisoara in apa fiarta timp de 15 minute, apoi lasa la racit. La final, adauga doua lingurite de miere. Consuma in fiecare seara, inainte de a merge la somn.

In acest fel, vei scapa mult mai usor de tesutul gras si iti vei curata stomacul si intestinele. In plus, vei scapa de paraziti si bacterii.