Bella Ciao, în locul chemării la rugăciune, în moscheile din Turcia. Un atac informatic a provocat confuzie printre credincioşi VIDEO

"Sabotajul a fost realizat de persoane necunoscute care au accesat sistemul central al 'adhan' (chemarea la rugăciune). Problema a fost adusă în atenţia autorităţilor judiciare şi a fost depusă o plângere penală", a anunţat biroul pentru probleme religoase al oraşului Izmir.

Sistemul de sunet al mai multor minarete din oraş a început să difuzeze miercuri, în jurul orei 17:00 (ora României), cu puţin înainte de cea de-a treia chemare la rugăciune a zilei, cântecul "Bella Ciao", simbol al rezistenţei italiene împotriva fascismului în cel de-al Doilea Război Mondial, recent popularizat de serialul spaniol "La Casa de Papel".

Surprinzătoarea difuzare a cântecului a fost înregistrată şi postată pe reţele de socializare de mai mulţi locuitori din Izmir, devenind virală în Turcia.

Procuratura a deschis o anchetă pentru "atingere adusă în public valorilor religioase" împotriva celor care au distribuit înregistrarea pe internet.

În 2017 a avut loc un incident similar atunci când hackeri au difuzat banda sonoră a unui film pornografic la megafoanele minaretelor din Kastamonu, un oraş de la malul Mării Negre.

Bella Ciao blaring from mosques in Izmir. Is this the moment when the workers of the world unite? Turkey’s Office of Religious Affairs currently is investigating who is behind this... pic.twitter.com/2EJVKfMV5n