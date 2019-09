Bianca Andreescu, sărbătorită în oraşul natal, în prezenţa premierului Canadei. O stradă din localitate îi va purta numele

Primarul suburbiei oraşului Toronto, Bonnie Crombie, i-a înmânat jucătoarei de origine română cheia oraşului, cea mai înaltă formă de recunoştinţă pentru un cetăţean, şi a dezvelit indicatorul stradal cu numele sportivei, Andreescu Way.

În viitor, o stradă nouă din Mississauga, oraş în continuă dezvoltare, potrivit primarului, va purta numele campioanei de la US Open.

La rândul său, Justin Trudeau le-a mulţumit părinţilor Biancăi, Nicu şi Maria, aflaţi în public, pentru că au ales să se stabilească în Canada.

"Bianca este o inspiraţie pentru toţi canadienii tineri şi bătrâni. Dar ca să fiu sincer, ea este o inspiraţie pentru toţi tinerii canadieni deoarece a arătat că tinerii pot face orice. Este o dovadă că tinerii nu sunt liderii de mâine, ci lideii de azi, ca Bianca. Dar aşa cum o sărbătorim pe această incredibilă tânără, această incredibilă performanţă, pe această incredibilă jucătoare de tenis, mai avem câteva persoane cărora trebuie să le mulţumim. Lui Nicu şi Mariei, şi lui Coco (n.r. - câinele familiei).

Nicu, Maria vă mulţumesc că aţi crescut această extraordinară fiică, o campioană incredibilă şi de asemenea vă mulţumesc pentru că în urmă cu mai mulţi ani aţi ales Canada pentru a începe şi a vă lansa familia voastră, deoarece în această ţară totul este posibil, iar voi şi alţii din Mississauga aţi demonstrat asta", a spus Justin Trudeau.

The official unveiling of Andreescu Way! @BonnieCrombie @MCSEvents @Bandreescu_ pic.twitter.com/XKryaQosYh

Keys to the City✅

Street named after her “Andreescu Way”✅

A care package from Drake✅