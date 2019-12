Bianca Drăguşanu, mărturisiri cutremurătoare. "Mă bătea, am rămas cu probleme fizice. Am stat şase luni în spital!"

Bianca Drăgușanu a vorbit despre epidoadele de coșmar prin care a trecut.

"Am rămas cu probleme fizice. Trebuia sa gasesc scuze pentru loviturile pe care le aveam. Problemele mele abia atunci au început. M-a lovit într-o zona în care eu eram foarte sensibila, la picior, unde eu aveam deja probleme", a povestit Bianca Drăgușanu despre bărbatul de care se îndrăgostise la doar 20 de ani.

Bianca Drăguşanu, faţă în faţă cu fosta soţie a lui Alex Bodi. Ce a urmat este INCREDIBIL

Bianca Drăguşanu a spus că l-a iertat după ce a stat şase luni internată în spital din cauza loviturilor: "Eu mi-am distrus atunci familia iertându-l. Părinții mei nici nu au știut. M-am lasat prostită de niște lacrimi. A venit la mine la spital și a început să plângă. L-am întrebat de ce nu s-a oprit. Mi-a cerut iertare dupa șase luni in care am fost imobilizată la pat. Am stat șase luni internată la Floreasca".

Alex Bodi era căsătorit când s-a cuplat cu Bianca Drăguşanu. Cum şi-a anunţat soţia

"Ma rapea de pe strada, ma sechestra. Ma ducea in padure, ma batea si imi spunea: "Urla! Urla daca vrei sa urli!". Mi-era teama ca vor urma mama si sora mea. Este un dobitoc. Ar trebui inchis si supus aceluiasi tratament", a mai spus, acum câţiva ani, Bianca Drăgușanu.