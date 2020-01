Bilanţul PNL după două luni la putere. Cele mai importante realizări ale Guvernului Orban

"Principalele realizări ale guvernului #PNL, în doar două luni de la preluarea mandatului: Am eliminat supraimpozitarea contractelor part-time; Am eliminat supraacciza la carburanți; Am crescut salariul minim; Am înghețat salariile demnitarilor ca să nu fie recalculate odată cu creșterea salariului minim; Am eliminat split TVA; Am început procesul de desființare a secției speciale; Am demarat procesul de digitalizare a ANAF și a MFP; Am abrogat OUG 51, pentru că siguranța copiilor este mai presus de orice; Am debirocratizat învătământul; Am semnat contractul de finanțare pentru primul spital regional din România”, a scris PNL pe Facebook.



Partidul subliniază că a crescut, totodată, cheltuielile pentru funcționarea administrației în 1680 de localități și a crescut bugetul Sănătății cu 2,4 miliarde de lei.



Printre realizările Guvernului Orban se numără și desecretizarea dosarului 10 august.



„Am plătit concediile medicale, restante de 8 luni; Am desecretizat dosarul 10 august; Am rambursat TVA, restant din luna aprilie și am asigurat Cash Flow-ul firmelor; Am plătit facturile proiectelor derulate prin PNDL, finalizate și verificate; Am prorogat plata pensiilor speciale pentru primari; Am crescut bugetul pentru Educație de la 36 miliarde lei la 38 miliarde lei; Am corectat prevederile toxice ale OUG 114; Am salvat Pilonul 2 de Pensii; Am micșorat cu 30% subvenția acordată partidelor politice;Am transparentizat Guvernul României”, se mai arată în postarea PNL.