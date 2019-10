Articol publicat in: Sport

Biletul weekendului pariuri1x2.ro: Variantă în cota 7.05!

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Week-end cu fotbal internațional! Biletul propus de redacția pariuri1x2.ro pentru acest final de saptămână este format din 6 evenimente și are o cotă finală de 7.05 Biletul weekendului pariuri1x2.ro Ca de obicei, căutăm să ieșim pe plus investind pe variante cât mai simple și logice. Mizăm mai ales pe favorite, inclusiv pe cele ale grupei F de calificare la Euro, din care face parte și România. Pariul propus pentru deplasarea naționalei noastre în Insulele Feroe este pe două sau mai multe goluri înscrise de "tricolori". Suedia nu se poate împiedica pe terenul Maltei, în timp ce Spania luptă la Oslo, pentru punctele care îi pot garanta, cu destule runde înainte de finalul campaniei, prezența la Euro 2020! Pentru analizele detaliate ale disputelor selectate pe biletul weekendului, va invităm să accesați site-ul pariuri1x2.ro. Împreună, spre câștig! Biletul weekendului pariuri1x2.ro S 19:00: Insulele Feroe - Romania, Oaspeții peste 1,5 goluri, cota 1.42;

S 21:45: Norvegia - Spania, X2 & Peste 1,5 goluri, cota 1.42;

S 21:45: Malta - Suedia, 2-5 goluri, cota 1.29;

S 21:45: Italia - Grecia, 1 & Sub 4,5 goluri, cota 1.40;

D 19:00: Ungaria - Azerbaijan, 1, cota 1.29;

D 19:00: Ungaria - Azerbaijan, 1, cota 1.29;

D 21:45: Estonia - Germania, 3-6 goluri, cota 1.50. Cotă finală: 7.05

