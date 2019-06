BILETUL ZILEI 07.06.2019. Pe ce meciuri să pariaţi astăzi

Partida din aceasta seara promite sa fie una deschisa, cu goluri, tinand cont de faptul ca beke echipe au nevoie de toate cele 3 puncte. Norvegia are golaveraj de 4-5 dupa 2 meciuri, in timp ce nationala noastra are 5-3. Ambele inscriu si primesc goluri cu regularitate. Va incurajam sa jucati GG, dar noi ne vom proteja.