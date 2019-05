BILETUL ZILEI 09.05.2018. Liga a II-a vs. Liga Europa, ambele ne pot aduce bani frumoşi

O echipa lipsita de griji vs o trupa pentru care fiecare punct conteaza. Farul vine la Mioveni si are nevoie de punct sau puncte pentru un final linistit de sezon. Precedenta vizita in zona s-a incheiat cu o victorie pe terenul celor de la FC Arges, 1-0, victorie venita pe o cota de 4.30 si care a adus 3 puncte nesperate echipei de la malul marii. Am facut apoi legaturile cu FCP- Arges 2 solist si Farul FCP, de asemenea 2 solist si scenariile pot continua la infinit, punctele impartite in 3 nefiind o noutate in lumea fotbalului. Credem ca astazi echipa fostului international Ciprian Marica va pleca neinvinsa de la Mioveni, dar vom alege un pariu pe goluri, fiind momentul pentru un GG.