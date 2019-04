BILETUL ZILEI 18.04.2019. Pe ce meciuri să pariezi azi

Mansa retur a sferturilor de finala Europa League ne prezinta duelul granzilor din Napoli si Londra. Meciul tur a fost castigat de tunari cu 2-0 si merge in Italia cu prima sansa la calificare.

Napolitanii pastreaza circumstante favorabile la calificare si cu siguranta vor face tot posibilul sa intoarca soarta partidei. Au demonstrat ca pe teren propriu formeaza o echipa de temut, Juventus fiind singura adversara care a reusit sa plece cu toate cele trei puncte in ultimele 22 de meciuri de pe Stadio Sao Paolo.

Cele doua formatii s-au mai intalnit pe acest stadion in 2013 in grupele UCL, cand Napoli s-a impus cu 2-0, scor de care ar avea nevoie si diseara pentru a impinge meciul in prelungiri!