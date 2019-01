BILETUL ZILEI 25.01.2019. Weekend-ul e prefaţat de un duel regal: Arsenal-Manchester United

In saisprezecimile FA Cup dam de doua forte, care ar fi putut tine afisul finalei competitiei! Urnele au decis ca Arsenal si Manchester United sa se intalneasca in aceasta faza a competitiei, in care mai sunt in joc echipe precum Oldham, Doncaster sau Newport!

Preluata de "copilul cu fata de criminal", asa cum era poreclit Ole Gunnar Solskjaer de "diavolii rosii", Manchester traverseaza cea mai buna perioada din ultimii doi ani de zile! 7 victorii pentru alb-rosii din tot atatea meciuri au readus speranta in randul fanilor!

Aflate la egalitate de puncte si in campionat, cele doua formatii ne pregatesc un fotbal total si in FA Cup!

Pronostic: GG3+ (Ambele echipe marcheaza si vor fi minim 3 goluri in meci)