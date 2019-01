BILETUL ZILEI 26.01.2019. Dacă e sâmbătă, mizăm pe multe goluri

FREIBURG - HOFFENHEIM

Freiburg - Hoffenheim pare mai degraba derby-ul suferintei, fiecare dintre cele doua formatii cautandu-si reperele dupa perioada slaba prin care trec! Oaspetii n-au mai cunoscut gustul victoriei in Bundesliga de nu mai putin de 7 meciuri. Vor face tot posibilul ca duelul de astazi sa insemne revirimentul.

Nu va fi usor atata timp cat nici Freiburg nu se bucura de liniste. In cazul unui esec, va intra in apele tulburi ale retrogradarii. In conditiile in care Dusseldorf e pe val, locul lui Stuttgart nu e acolo, iar Schalke reprezinta totusi o forta si da deja semne sa arate cu totul alta fata in partea a doua a sezonului, Freiburg ramane sa se bata cu Augsburg, Hannover si Nurnberg pentru un singur loc ce asigura mentinerea in prima liga si altul care permite jucarea barajului.

Meci de totul sau nimic pentru ambele formatii, mai ales ca suporterii dau semne ca nu mai au rabdare!

PRONOSTIC: GG (Ambele echipe marcheaza)

COTA: 1.45

