BILETUL ZILEI 27.01.2019. Dacă e duminică, mizăm pe multe goluri

HEERENVEEN - AZ ALKMAAR

Mare meci, mare, in Olanda. Vorbim prin prisma spectacolului oferit de cele doua formatii in meciurile disputate pana in prezent in acest sezon. Golaverajul devastator al lui Heerenveen, o echipa de mijlocul clasamentului ce a marcat 40 de goluri si a primit 43 in 18 meciuri, o va scoate cu siguranta la joc pe Alkmaar.

Oaspetii vin dupa o infrangere in deplasare la PSV 1-3 si o victorie la scor de neprezentare, acasa, cu Utrecht! Se afla pe pozitia a 5-a in clasament, la 8 puncte de Feyenoord, si are ocazia sa se apropie in cazul unui succes astazi, in conditiile in care la Rotterdam se deplaseaza Ajax!

PRONOSTIC: GG (Ambele echipe marcheaza)

COTA: 1.42

DUSSELDORF - LEIPZIG

Gazdele primesc astazi vizita unei echipe din varful clasamentului, dar suntem de parere ca au toate motivele sa spere la un rezultat pozitiv. Spunem asta deoarece Fortuna a jucat excelent pe propria arena cu echipele mari ale clasamentului. A invins cu 3-1 si 4-1 pe Herta, a castigat cu 2-1 meciul cu liderul clasamentului si tot cu 2-1 partida cu Hoffe. Au avut si pasi gresiti, meciuri in care nici nu au inscris, cum au fost partidele cu Schalke si Wolfsburg, dar daca ne uitam si la forma oaspetilor in ultimele deplasari ( 5 infrangeri la rand, 4 din ele la 0 ) si adaugam si rezultatul surpriza din tur, 1-1, noi credem ca gazdele vor marca azi.

PRONOSTIC: G1+ (Gazdele inscriu)

COTA: 1.37

BAYERN - STUTTGART

Campioana continua lupta de urmarire a liderului din Dortmund si credem ca oaspetii de astazi, echipa de pe locul 16, nu au nicio sansa la punct sau puncte. Byern a fost egalata de Gladbach si este la -9 fata de BVB si se vede nevoita sa rezole rapid partida de astazi pentru a nu avea emotii. Cu 39 de goluri inscrise, ofensiva bavareza va avea in fata una dintre cele mai slabe defensive din Bundesliga si credem ca va marca mai mult de un gol. De cealalta parte, atacul oaspetilor este extrem de slab, cel mai slab din campionat, doar 14 goluri in 18 meciuri.

PRONOSTIC: H1 (Bayern invinge la minim 2 goluri diferenta)

COTA: 1.30

