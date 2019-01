BILETUL ZILEI 31.01.2019. Mizaţi pe Spania şi Italia

In sferturile de finala ale Cupei Regelui se disputa in aceasta seara mansa retur dintre Girona - Real Madrid. In tur, madrilenii au invins cu 4-2 la capatul unui meci extrem de spectaculos.

Girona, o echipa extrem de incomoda, ce a inscris in turul precedent nu mai putin de 4 goluri in doua meciuri in poarta lui Atletico Madrid, pastreaza sanse la calificare gratie celor doua goluri marcate in poarta lui Real! Nu putem nega nici faptul ca Real Madrid se afla pe o panta descendenta, dupa plecarea celor doi titani, Zidane si Ronaldo, motiv pentru care, echipele mici se inghesuie sa loveasca si mai tare in cea mai titrata echipa a lumii!

Ramane de vazut cine se va bucura de calificarea in semifinalele competitiei, insa pana atunci noi vom opta pentru un meci deschis in care ambele echipe vor inscrie!