BILETUL ZILEI. Cum câştigăm bani din meciurile de sâmbătă

Cupa Africii este in plina desfasurare ajungand la meciul 2 al grupelor. Angola se afla intr-o postura destul de incomoda dupa egalul dintre Tunisia si Mali. De ce? Pentru ca o victorie la limita astazi ar propulsa-o pe locul secund, la egalitate de puncte cu liderul, dar cu golaveraj mai slab, lasand totul pentru ultima etapa.

Va fi nevoita sa castige cu Mali, in cazul in care Tunisia va obtine cele 3 puncte cu ultima clasata, Mauritania. Altfel, Angola va pierde si pozitia secunda in favoarea Tunisiei si va sta la mana rezultatelor din alte grupe pentru a spera la calificare. Amintim ca 4 din 6 cele mai bune echipe de pe locurile 3 din fiecare grupa, vor merge in faza urmatoare.

Calcule peste calcule, insa, pana atunci, Angola are nevoie sa invinga astazi.

