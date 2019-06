BILETUL ZILEI: Ofertă slabă, potenţial generos la pariuri. Pe ce e bine să mizaţi

Finalistele Campionatului European de Tineret U21 nu mai au nevoie de absolut nicio prezentare. Pepinierele celor doua tari dau anual, pe banda rulanta, jucatori de super clasa, care completeaza echipele de top ale celor mai bune campionate din lume.

Pe nemti i-am vazut si in semifinala contra Romaniei si, in ciuda faptului ca au un atac devastator, apararea este taman la polul opus. Cu un plus pentru Romania la capitolul rezistenta fizica si Germania ar fi fost eliminata.

Spania da semne ca are o trupa mult mai omogena, in care apararea si atacul se imbina perfect cu ajutorul liniei de mijloc. Vom miza pe forta lor de atac, fapt argumentat si de bookmakeri prin cota de 2.05 la victorie.