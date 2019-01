Biletul zilei pariuri1x2.ro: Avem 11 variante câştigătoare, în ultimele 13 zile!

Ritm excelent al câștigurilor livrate in prima luna a anului, de biletul in cota 2 propus zilnic de site-ul pariuri1x2.ro. Ieri am bifat încă un combo ”verde”, investind pe goluri. Ambele echipe au înscris în Jong FC Utrecht – Waalwijk (1-2), în timp ce rezultatele din partidele Clermont – Le Havre (0-0) și Empoli – Genoa (1-3) s-au încadrat în limitele de goluri anticipate: sub 3.5 în meciul din Franța și sub 4.5 pentru confruntarea de Serie A.