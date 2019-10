Biletul zilei pariuri1x2.ro: Venim după două zile de PROFIT! Vezi selecţia de JOI

Ieri am avut încă un biletul „verde". Am pariat pe cel puţin 9 game-uri in primul set al disputei Alexandrova – Kr. Pliskova (3-6) şi pe minim două goluri in Kawasaki – Kashima (scor 3-1). Ultimul pont de pe bilet a "solicitat" cel puţin o reuşita in repriza secundă a amicalului Germania – Argentina. La pauză gazdele conduceau cu 2-0, sud-americanii egalând situaţia în partea a doua a confruntării de la Dortmund.