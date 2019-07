Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi azi

Pentru astazi am decis sa va oferim cele trei meciuri de dublu masculin de la Wimbledon. Primul duel este poate meciul dintre cele mai sudate cupluri ramase in turneu. Cele doua perechi joaca de foarte mult timp impreuna si arata extrem de bine. Ne asteptam la o partida foarte disputata, una in care, desi Cabal cu Farah pleaca favoriti, avem mare incredere in Horia si colegul sau.