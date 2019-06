Biletul zilei. Pe ce meciuri să pariezi

Meciul de debut al tricolorilor mici la Euro reprezinta cel mai dificil test pentru baietii lui Radoi. Desi Croatia sperie cel mai putin dintre cele 3 adversare, prima partida la o astfel de competitie are un impact imens asupra moralului si un rezultat bun te poate propulsa ma departe. O infrangere, in conditiile in care urmeaza teste cu Anglia si Franta, ar insemna o piatra de moara legata de sansele alor nostri la calificare. Avem incredere in echipa noastra, copiii joaca bine, sunt titulari in mare masura la toate echipele la care joaca si suntem siguri ca vor marca. Nu putem nega, insa, valoare croatilor, copii care vin din tara vicecampioana mondial si care joaca la echipe mari in campionate puternice.