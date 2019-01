Blestemul câştigurilor uşoare. Un alt milionar de la Loto a dat de necaz

Astfel, la sfarsitul lunii ianuarie 2019, magistratii de la Tribunalul Iasi au hotarat ca societatile Meridian Carn SRL si SC Merival Accesorii SRL sa intre in insolventa si in procedura simplificata a falimentului, din cauza datoriilor acumulate si a darilor neachitate catre bugetul statului. Aceste societati au fost doi pioni importanti in aceasta retea din care facea parte inclusiv firma "milionarului de la Loto" Mihai Cazacu, si anume SC Andrei Construct.

Citeşte şi A câştigat o sumă impresionantă la loto. Ce a făcut timp de 20 de ani

Controlul efectuat la firma lui Cazacu a dus la descoperirea unor afaceri evazioniste care au dus la prejudicierea bugetului statului cu sume considerabile. Cea mai mare gaura s-a inregistrat prin sustragerea de la plata Taxei pe Valoarea Adaugata. Inspectiile fiscale au constatat ca, prin intermediul acestor firme, se realizau achizitii fictive.

"Achizitiile inregistrate si contabilizate de SC Andrei Construct SRL in anul 2012, in suma de 2.677.229 lei, de la SC Merival Accesorii SRL, sunt fictive, nereale si au fost utilizate doar pentru a reduce baza impozabila in cazul impozitului pe profit, precum si pentru reducerea taxei pe valoare adaugata de plata", se arata in raportul de inspectie fiscala.

De asemenea, raportul de inspectie fiscala mai arata ca firma lui Cazacu a inregistrat achizitii fictive si de la Merival Accesorii SRL si Loscarn SRL in valoare totala de 2.785.229 lei.

Loscarn SRL, societate ai carei administratori sunt considerati a fi capii retelei evazioniste, era controlata de un cetatean sri-lankez pe nume Sdanga Arachchiga Don Karunalal Sarath Kumala.

Continuarea articolului pe bzi.ro.