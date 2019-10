Articol publicat in: Politica

Subiectul Blonda lui Băsescu revine. Unde au fost fotografiaţi cei doi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Traian Băsescu la masă cu o blondă în rochie roșie - acesta cadrul publicat pe Facebook de jurnalistul Dan Bucura. Deși din spate compania lui Traian Băsescu aduce cu Elena Udrea, nu este vorba despre ea.



Jurnalistul Dan Bucura a postat pe Facebook două fotografii în care Traian Băsescu stă la masă cu o tânără blondă, la o tersaă protejată de ploaie. Cei doi au în față câte un pahar cu vin, iar Traian Băsescu trage din țigara electronică. Tânăra blondă care-i ține companie este îmbrăcată îtr-o rochie roșia, iar de la spate aduce cu Elena Udrea. Pozele sunt făcute Bruxelles, susține jurnalistul care le-a publicat. „Fotografiile cu pricina sunt făcute acum câteva zile, deci fierbinți! La Bruxelles, acolo unde muncește, mai nou, fostul președinte! Mai rămâne marele mister! Cine este misterioasă doamna?!?! Pare trasă fix pe calapodul Elenei Udrea, nu?! Așa cum sugerați multi, încă de la prima postare... Dar, uite că nu era ea!! Tânără se numește Casiana... Și lucrează, desigur..... la Parlamentul European! Este un personaj extrem de interesant. Mai multe nu va spun acum, dar, așa cum fac mereu...revin cu detalii!”, a scris Dan Bucura. loading...

