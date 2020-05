Boala de care suferă Marcel Ciolacu. De ce preşedintele PSD nu a purtat mască în Parlament

"Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi... o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical", a afirmat marţi Ciolacu, întrebat, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, de ce nu a purtat mască în Parlament.

Premierul Ludovic Orban i-a atras atenţia, luni, de la tribuna Camerei Deputaţilor, preşedintelui acestui for legislativ, Marcel Ciolacu, să respecte regulile stabilite de autorităţi în contextul epidemiei de coronavirus şi să poarte mască de protecţie sanitară în spaţiile închise.

"Domnule preşedinte Ciolacu, domnule lider al PSD, respectaţi regulile! Regula este ca în spaţii închise să purtăm mască. Cum aţi vrea ca românii să respecte regulile pe care le stabilim, în condiţiile în care lideri importanţi din Parlament nu respectă aceste reguli?", a spus prim-ministrul, referindu-se la faptul că Marcel Ciolacu, dar şi alţi parlamentari nu au purtat mască de protecţie în timpul dezbaterii "Ora premierului".