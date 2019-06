Bogdan Andone, prezentat oficial de FCSB. Cine l-a propus lui Gigi Becali. PRIMELE DECLARAŢII

Bogdan Andone s-a declarat împlinit după numirea ca antrenor principal la FCSB.

"Am primit vestea cu încredere, cu entuziasm. Mai aveam un an sub contract. E o mare provocare și sunt convins că vom face o echipă puternică. Vrem o echipă agresivă care să încerce să câștige cât mai multe meciuri. Ce mă recomandă? Trebuie să-i întrebați pe domnul Stoica sau pe alții care au lucrat cu mine. Ei vă pot spune de ce au făcut această alegere. Să lucrez cu Șumudică, a însemnat o experiență importantă", a spus Bogdan Andone.

"Vreau să îmi fac munca cât mai bine, asta vreau și de la jucători. Psihic sunt puternic și nu îmi fac probleme. La echipele mele am jucat 4-3-3. Îmi place ideea și filozofia lui Hagi și am încercat s-o implementez. Lucrurile au mers bine și foarte bine. Voi încerca să implementez această tactică. E un lot foarte bun. Sunt jucători tineri, cu calități, și jucători cu experiență. Sper să facem un mix bun", a mai spus Bogdan Andone.

"L-am cunoscut ca jucător. A fost cel mai scump transfer pe care l-am făcut la Oțelul Galați. În câteva luni a fost numit căpitan. Ca om, am o părere foarte bună despre el. Am fost surprins cât a crescut din punct de vedere al antrenoratului. Era normal să-i spun patronului. Lumea trebuie să înțeleagă asta. Eu nu am nicio legătură cu numirea lui, a fost ideea patronului", a anunţat directorul sportiv al lui FCSB, Mihai Stoica.