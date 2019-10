Bogdan Aurescu şi Emil Hurezeanu, primele nume vehiculate pentru funcţia de premier în cazul în care trece moţiunea de cenzură

Şi partidul lui Victor Ponta ar avea o propunere de premier. Unul dintre numele vehiculate este chiar consilierul prezidential al lui Klaus Iohannis pe politica externa, Bogdan Aurescu.

Bogdan Aurescu este doctor in Drept, a fost ministru de Externe și a condus echipa Romaniei in procesul castigat la Haga impotriva Ucrainei, in 2009, pentru 79% din suprafaţa de 12.200 km2 de platou continental şi zonă economică aflate in disputa teritoriala. A mai fost negociatorul-sef al Romaniei in acordul cu SUA privind apărarea antirachetă.

Moţiunea de cenzură urmează să fie dezbătută şi votată săptămâna viitoare, pe 10 octombrie.