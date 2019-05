Bogdan Pârlog, procurorul de la protestele din 10 august, candidează la şefia SIIJ. El propune sistarea imediată a activităţii secţiei

Bogdan Pîrlog a candidat recent și la șefia Parchetului General. În prezent, Pîrlog este prim-procuror militar adjunct la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, iar postul pe care îl vizează a devenit vacant după ce Gheorghe Stan, fostul șef al SIIJ, a devenit judecător CCR.

În proiectul său de candidatură, Pîrlog susține că înființarea acestei structuri de parchet încalcă mai multe prevederi din Constituție. Magistratul face trimitere la recomandările și rapoartele emise de Comisia de la Veneția, Comisia Europeană sau Grupul de state împotrivă corupției (GRECO), instituții care au criticat înființarea acestei structuri și au cerut reconsiderarea înființării SIIJ, potrivit proiectului publicat de site-ul de specialitate juridice.ro.

La finalul proiectului, Bogdan Pirlog arata care sunt obiective operaţionale pentru viitorul mandat.

- "Sistarea imediata a activitatii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie ca urmare a constituirii nelegale a acesteia.

- Sistarea imediata a activitatii procuroriilor din cadrul sectiei ca urmare a procedurii vadit ilegale de desemnare.

- Restituirea dosarelor catre parchetele de la care au fost preluate ilegal.

- Restituirea dosarelor nou formate catre parchetele competente potrivit legii.

- Sesizarea unitatilor de parchet competente a efectua urmarirea penala fata de procurorii din cadrul sectiei, care au comis infractiuni in activitatea desfasurata in cadrul sectiei (de ex. efectuarea cercetarilor in cadrul dosarului Timmermans) ."

Procurorul Bogdan Pîrlog candidează la sefia SIIJ dupa ce fostul şef al structurii, Gheorghe Stan, şi-a dat demisia, deoarece va ocupa funcţia de judecător la CCR.