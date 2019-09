Bolizii din garajele candidaţilor la prezidenţiale. Ce maşini conduc aspiranţii la fotoliul de la Cotroceni

14 candidaţi au intrat în cursa pentru Cotroceni, potrivit Biroului Electoral Central. RomaniaTV.net a analizat declaraţiile lor de avere şi vă arată ce maşini deţin candidaţii care luptă pentru funcţia de preşedinte al României.

BEC a stabilit ordinea candidaţilor la prezidenţiale pe buletinele de vot: Iohannis - pe prima poziţie, Dăncilă - pe a cincea

Cele mai scumpe maşini le deţine omul de afaceri şi preşedintele Partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă. Potrivit declaraţiei de avere, Cataramă deţine un BMW X5 XDrive 40e şi un Mercedes GLE 500e, ambele achiziţionate în leasing în 2018, o barcă cu motor Chaparral, cumpărată în 2013 şi un sky jet Yamaha, tot din 2013.

Fan Mercedes este şi fostul deputat PSD Ninel Peia, candidatul la prezidenţiale din partea Partidului Neamul Românesc. Ninel Peia deţine un Mercedes Benz S320 şi un Mercedes Benz B150cdi, ambele din 2007.

Maşinile germane sunt preferate şi de fostul europarlamentar Cătălin Ivan. Candidatul Partidului Alternativa pentru deminitate naţională deţine, conform declaraţiei de avere, un Volkswagen Passat, din 2001, şi două autoturisme Audi, unul din 2012 altul din 2018.

Şi independentul Alexandru Cumpanaşu şi-a achiziţionat anul trecut un autoturism marca Mercedes. El mai deţinea din 2008 un autoturism marca Subaru.

Viorica Dăncilă, prezidenţiabilul PSD, deţine un Volkswagen Passat, 2014, iar candidatul John Ion Banu conduce o maşină germană, un BMW, achiziţionată în 2016.

Candidatul independent Marian Stanoevici Bogdan Dragos Aureliu deţine, potrivit declaraţiei de avere, un Chevrolet din 2001 şi o motocicleta Honda, achiziţionată în 2002.

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul propus de Partidul Puterii Umaniste, şi-a trecut în declaraţia de avere un Land Rover din 2010.

Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, deţine un Ford Fiesta, din 2004.

Mircea Diaconu, candidat susţinut de Alianţa electorală "UN OM" (ALDE şi PRO România) are cele mai vechi maşini: un Citroen Mehari, din 1971, un Aro 10 din 1996 şi un autoturism Smart, din 2001.

Preşedinte Klaus Iohannis, candidatul susţinut de PNL, Dan Barna - prezidenţiabilul USR - PLUS, dar şi Theodor Paleologu, candidatul PMP, nu deţin niciun autoturism. Aceeaşi situaţie o întâlnim şi în cazul lui Sebastian Constantin Popescu, candidatul Partidului Noua României, cel pe care am putea să-l numim "cel mai sărac" candidat. Conform declaraţiei sale de avere, Sebastian Constantin Popescu nu deţine nimic şi nu are nici venituri.