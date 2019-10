Articol publicat in: Sport

Cristi Borcea revine la DINAMO. Cine vor fi ceilalţi ACŢIONARI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net Cristi Borcea pare mai decis ca niciodată să revină la Dinamo. Primul pas a fost un audit comandat unei firme specializate, care a identificat mai multe probleme care pot influenţa preluarea clubului de la Ionuţ Negoiţă. Cristi Borcea are o mare problemă cu dosarul în care Ionuț Negoiță și Valentin Gheorghiță, avocatul clubului, sunt cercetați pentru bancrută frauduloasă din cauza înstrăinării unor bunuri – printre care și o parte din baza de la Săftica sau autocarul clubului – în timpul procesului de insolvență. Cristi Borcea face BANI GREI şi din PUŞCĂRIE. Tun de 200 de milioane de euro în Capitală Chiar și aşa, fostul acționar al lui Dinamo a lucrat la organizarea unei echipe alături de care să revină în "Groapă". Pe lângă Nicolae Badea, care refuză momentan să se implice direct, dar care i-a garantat fostului coleg de acționariat tot sprijinul pe partea logistică, Cristi Borcea i-ar dori alături de el pe Gigi Nețoiu și Vladimir Cohn, scrie ProSport. "Nu mai suport să văd clubul așa. Pe voi nu vă doare sufletul? Vreau să ducem Dinamo în Liga Campionilor!", a fost mesajul lui Cristi Borcea. Cristi Borcea are însă și un as în mânecă: prezența în ecuație a trei miliardari din zona Golfului Persic. Parteneri de afaceri cu Borcea, cei trei i-ar fi promis acestuia că sunt dispuși să investească alături de el la Dinamo. loading...

