BOTOSANI - SHKENDIJA (ora 18:45) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în turul II preliminar din EUROPA LEAGUE. Echipele de start

Mohammed Al-Hakim va arbitra meciul BOTOSANI - SHKENDIJA, ajutat de asistenți: Fredik Klyver şi Mikael Hallin (toți din Suedia). BOTOSANI SHKENDIJA, meci contând pentru turul II preliminar din EUROPA LEAGUE, se joacă, joi, de la ora 18:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT LOOK PLUS.

Echipele de start la meciul BOTOSANI - SHKENDIJA

BOTOSANI: Pap - Haruț, Chindriș, Șeroni, Țigănașu - Florescu, Rodriguez, Babunski - Ashkovski, Dugandzic, Ofosu. Rezerve: Hankic - Plămadă, Keyta, Roman, Patache, Cascini, Holzmann. Antrenor: Marius Croitoru.

SHKENDIJA: Zahov - Murati, Krivak, Bejtulai, Pavic - Alimi, Dita - Ahmedi, Totre, Doriev - Ibraimi. Rezerve: Redjepi - Sadriu, Zejnulai, Merdjani, Nafiu, Neziri, Ramadani. Antrenor: Ernest Gjoka.

"Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor de dăruire. Totul pentru calificare. E greu să ai o strategie, atât timp cât se joacă un singur meci, trebuie să iei în calcul absolut orice, se joacă cu calificarea pe masă, e greu să spun că mă duc să atac, pentru că e un singur meci şi atunci trebuie să-mi fac calculele pentru calificare. Dacă aveam două meciuri, puteam să spun că mergem să câştigăm acasă, după care pregăteam strategia în două meciuri", a declarat Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, înainte de BOTOSANI - SHKENDIJA.

BOTOSANI şi SHKENDIJA sunt neînvinse în noul sezon. Moldovenii sunt pe locul 2 în campionat, cu două victorii și o remiză, în vreme ce macedonenii sunt lideri în competiția internă, având trei victorii și două rezultate de egalitate. Conform cotelor oferite de casele de pariuri, Botosani este favorită la calificare, având o cotă de 1,42, în vreme ce Shkendija are cota 2,85. DIGI SPORT şi LOOK PLUS transmit, joi, de la ora 18:45, BOTOSANI SHKENDIJA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE.

Echipele probabile la meciul BOTOSANI - SHKENDIJA

BOTOSANI: 1. Pap - 2. Haruț, 6. Chindriș, 32. Șeroni, 90. Holzmann - 8. J. Rodriguez, 10. Babunski - 15. Așkovski, 9. Ofosu, 7. Keyta - 17. Dugandzic. Rezerve: 13. Hankic - 5. Plămadă, 11. M. Roman I, 19. Patache, 21. D. Croitoru, 27. Florescu, 28. Fili, 30. Țigănașu, 77. Câmpanu. Antrenor: Marius Croitoru.

SHKENDIJA: 1. Zahov - 16. Murati, 20. Krivak, 4. Bejtulai, 3. Pavici - 77. Ramadani, 19. Dita - 10. Ahmedi, 8. Totre, 14. Doriev - 7. Ibraimi. Rezerve: 40. Redjepi - 5. Alimi, 11. Ljuma, 15. Sadriu, 17. Zejnullai, 22. Merdjani, 23. Nafiu, 24. Neziri, 34. Es Sahhal. Antrenor: Ernest Gjoka.

BOTOSANI SHKENDIJA, meci contând pentru turul II preliminar din EUROPA LEAGUE, se joacă, joi, de la ora 18:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT LOOK PLUS. Învingătoarea partidei dintre BOTOSANI şi SHKENDIJA va juca în turul III preliminar, pe teren propriu, cu câştigătoarea meciului Tottenham (Anglia) - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria).