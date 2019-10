Articol publicat in: Sport

Boxerul Patrick Day, în comă după ce a fost făcut KO în ring. Loviturile primite l-au adus în pragul morţii VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 46 min) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Pugilistul american Patrick Day, spitalizat după un violent KO, se afla duminică seara într-o stare "extrem de critică", a declarat organizatorul galei de la Wintrust Arena din Chicago, Lou DiBella. "Patrick este în comă în urma loviturii primite în ring şi este într-o stare extrem de critică", a declarat Lou DiBella. "Suntem marcaţi de multitudinea de mesaje de susţinere, rugăciuni şi oferte de sprijin care vin din partea întregii comunităţi a boxului", a adăugat organizatorul galei, care nu a oferit detalii despre natura leziunii suferite de boxer. Patrick Day (27 ani) a intrat în comă sâmbătă în urma unui KO în repriza a 10-a după un puternic croşeu de stânga al adversarului, compatriotul său Charles Conwell, într-un meci pentru categoria super-welter. El se află internat la spitalul Norhtwestern Memorial din Chicago. loading...

