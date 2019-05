BRAVO AI STIL 11 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Provocare uriaşă şi o eliminare şocantă. reacţia lui Botezatu

BRAVO AI STIL 11 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: In Gala “Bravo, ai stil!”, difuzata SAMBATA seara, la ora 23:00, aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania vor avea de infruntat o provocare de zile mari din partea juratilor, tema propusa de acestia punandu-le in dificultate pe concurnete. “Summer party”, acesta este conceptul propus in Gala din aceasta seara, iar tinerele trebuie sa ii impresioneze stylistic, atat pe jurati, cat si pe cei din fata micilor ecrane.

Dupa momentul artistic al Cristina P, una dintre concurente, Maurice Munteanu se declara dezamagit si le reaminteste tuturor, momentele puse in scena de Silvia Popescu, castigatoare a doua sezoane “Bravo, ai stil!”.

“La multe dintre voi, lipseste cu desavarsire aceasta creativitate, care poate duce un moment intr-un punct sau nu. O cunoasteti pe Silvia care a castigat de doua ori aceasta competitie, nici nu dansa, nici nu canta; dar facea momente, care nu implicau nici cantec, nici dans. De multe ori, intra singura pe porti si ramaneai masca”, spune Maurice Munteanu.