BRAVO AI STIL 15 IUNIE 2019: Este o GALĂ incendiară, unde reproşurile predomină emisiunea. Ce concurentă este eliminată

BRAVO AI STIL 15 IUNIE 2019: În fiecare săptămână are loc câte o gală live unde o concurentă va părăsi emisiunea "Bravo, ai stil!". La fel se va întâmpla și în această seară, când fanii emisiunii trebuie să accepte că poate chiar preferata lor va părăsi emisiunea de fashion de la Kanal D!

Cel de-al cincilea sezon isi va desemna castigatoarea titlului de cea mai stilata femeie din Romania

Finala celui de-al cincilea sezon al celei mai iubite emisiuni de fashion din Romania, “Bravo, ai stil!”, se apropie de final, desemnandu-si castigatoarea, cea care va fi incoronata drept cea mai stilata femeie din Romania. Dupa cateva luni de competitie stilistica, timp in care aspirantele la mult ravnitul titlu si-au demonstrat abilitatile stilistice si veleitatile artistice, iata ca, in curand, telespectatorii vor putea afla cine va fi marea castigatoare a acestui sezon.

In Gala “Bravo, ai stil!” de sambata, 29 iunie, difuzata incepand cu ora 22:00, la Kanal D, se va alege castigatoarea acestui sezon, in direct, in urma voturilor publicului, trimise prin SMS. Aceasta va intra in posesia premiului in valoare de 100.000 de lei si va fi incoronata cea mai stilata femeie din Romania. La final de sezon, emotia isi face loc in sufletele juratilor, dar si a prezentatoarei show-ului. Ilinca Vandici marturiseste ca are mari emotii si ca asteapta cu sufletul la gura marea finala a show-ului.