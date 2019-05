BRAVO AI STIL 18 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Eliminare neaşteptată după Gala Carnaval

BRAVO AI STIL 18 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Aspirantele la titlul de cea mai stilata femeie din Romania sunt gata sa straluceasca si sa isi etaleze abilitatile stilistice, in acord cu tematica propusa de jurati, in aceasta Gala – Carnaval. Va fi o Gala eliminatorie, astfel ca telespectatorii vor avea ultimul cuvant, cine pleaca acasa si cine va ramane in competitia stilistica.

Irina, una dintre concurentele acestui sezon, i-a lasat masca pe jurati, cu un moment artistic inedit si o tinuta vestimentara iesita din tipare. O cusca este piesa de rezistenta a acestui moment artistic, aplaudat de jurati.

“Draga, cred ca inregistram o premiera in acest sezon Bravo, ai stil!. Este pentru prima oara intr-o Gala, cand o vad pe Irina cu o tinuta perfecta si cu un numar perfect. M-a dat pe spate!”, spune Raluca Badulescu.