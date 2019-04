Bravo, ai stil 2019. Juraţii fac legea şi în spatele camerelor de filmare

Maurice Munteanu, Raluca Badulescu si Catalin Botezatu fac legea la "Bravo, ai stil!", doar de ei depinde daca concurentele primesc sanu nu mult necesarele stelute, in "goana" lor dupa mult ravnitul titlul de cea mai stilata femeie din Romania.

In editia din aceasta seara, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, cei trei jurati ai emisiunii parasesc platoul de filmare in graba si dau buzna in regie. Aflati la "butoane", cei trei jurati isi fac de cap si se distreaza copios, intrandu-si in rol de producatori si sunetisti, spre amuzamentul celor care se afla in platou.