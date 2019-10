Articol publicat in: Extern

BREXIT 2019. Proteste la Londra, mii de britanici cer referendum

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mii de oameni s-au adunat, sâmbătă, în centrul Londrei pentru a cere un nou referendum pentru Brexit, în condiţiile în care acord renegociat de prim-ministrul Boris Johnson va fi supus votului în Parlament în următoarele ore, relatează BBC. Foto: The Guardian BREXIT 2019. Organizatorii campaniei „Votul Poporului" spun că îşi doresc să vadă dacă cetăţenii din Regat îşi doresc cu adevărat să părăsească Uniunea Europeană cu termenii stabiliţi de Boris Johnson. Protestatarii se vor îndrepta spre Westminster în timpul în care parlamentarii dezbat noul acord negociat de Boris Johnson. Marşul, care a început la mijlocul zilei, se va desfăşura din Park Lane până în apropierea Parlamentului. Ali Lothian, în vârstă de 60 de ani şi Mettje Hunneman, în vârstă de 49 de ani, au venit din Dundee şi Edinburgh, din Scoţia, călătorind peste noapte pentru a participa la protest. Ali le-a spus jurnaliştilor de la BBC că simte că aceasta este singura şansă să arate cât de mult crede că este nevoie de un nou referendum. Până sâmbătă, peste 500 000 de lire sterline au fost donate pentru a sprijini protestul, acesta primind şi sprijin interpartinic. Organizatorii campaniei cer participanţilor să semneze o scrisoare adresată lui Boris Johnson, liderilor europeni, parlamentarilor şi europarlamentarilor prin care le cer să permită o nouă şansă de a verifica dacă „încă ne mai dorim să continuăm cu Brexitul". loading...

