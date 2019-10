Articol publicat in: Extern

Brexit, răsturnare de situaţie: Ţara Galilor şi Scoţia cer amânare şi un nou referendum

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Premierul Ţării Galilor, Mark Drakeford, şi omologul său din Scoţia, Nicola Sturgeon, i-au trimis luni o scrisoare lui Donald Tusk, preşedintele în funcţie al Consiliului European. Premierul Ţării Galilor, Mark Drakeford, şi omologul său din Scoţia, Nicola Sturgeon, i-au trimis luni o scrisoare lui Donald Tusk, preşedintele în funcţie al Consiliului European.



"O amânare a Brexit ne-ar permite să analizăm în mod adecvat Acordul şi să elaborăm legislaţia în concordanţă cu responsabilităţile constituţionale. Deşi în mod clar Consiliul European va analiza cât va fi amânarea, noi am prefera o amânare suficient de lungă pentru a permite organizarea în Marea Britanie a unui nou referendum. Atât guvernele, cât şi parlamentele noastre sunt favorabile unui nou referendum şi rămânerii Marii Britanii în UE", afirmă Mark Drakeford şi Nicola Sturgeon în scrisoarea trimisă lui Donald Tusk. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay