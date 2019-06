Brexit: Suspendarea Parlamentului, o opţiune pentru ieşirea Marii Britanii din UE

Dominic Raab, care este susţinut de ramura pro-Brexit a Partidului Conservator, a refuzat să respingă această măsură, în eventualitatea în care parlamentarii britanici vor dori să oprească un Brexit fără Acord prin amânarea termenului de ieşire din Blocul comunitar.

„Cred totuşi că această măsură nu va fi necesară. Este mult mai greu de data aceasta pentru Parlament să saboteze planurile Guvernului, în special cel privind ieşirea din UE la finalul lunii octombrie”, a declarat Dominic Raab.



Fostul ministru britanic pentru Brexit a intrat în cursa pentru funcţia de lider al Partidului Conservator şi de prim-ministru al Marii Britanii.

Theresa May a demisionat oficial vineri din funcţia de lider al Partidului Conservator, urmând să asigure interimatul până la alegerea unui succesor, care va prelua şi şefia Guvernului de la Londa. Ea şi-a exprimat regretul că nu a reuşit să încheie procesul de Brexit.



Consiliul European a decis amânarea ieşirii Marii Britanii din UE până pe 31 octombrie 2019, după ce Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. În cazul în care Acordul va fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă imediat.