Brexit: Uniunea Europeană a cerut propuneri noi din partea britanicilor privind ieşirea Marii Britanii din UE

David Frost, emisarul premierului britanic, era prezent la o primă sesiune de lucru, luni, cu Paulina Dejmak-Hack, o membră a echipei negociatorului UE. O a două sesiune urma să aibă loc luni după-amiaza, au anunţat cele două părţi.

”Este ocazia ca Regatul Unit să prezinte propuneri mai detaliate”, a subliniat o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene (CE) Mina Andreeva.



”Fiecare zi contează”, a avertizat ea. ”Avem nevoie de o soluţie şi nu de aranjamente care pot fi revocate sau lăsate unor negocieri ulterioare”, a subliniat ea, potrivit news.ro.



Europenii refuză dreptul de veto pe care Londra vrea să-l acorde Adunării şi Excutivului nord-irlandeze şi consideră ”problematice” propunerile din plan cu privire la controale vamale între provincia britanică Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, după Brexit.



”Londra vrea să ajungă la un acord, dar un acord susţinut de parlamentari implică un compromis al tuturor părţilor”, a subliniat luni un oficial britanic. ”Regatul Unit a făcut o ofertă importantă, dar este timpul ca CE să arate că şi ea este dispusă să facă compromisuri. Dacă lucrurile nu stau aşa, Regatul Unit va pleca fără acord”, a avertizat el, potrivit news.ro.



Propunerile prezentate săptămâna trecută de premier în vederea înlocuirii acordului încheiat de Teheresa May au fost respinse de europeni. Ei le-au dat britanicilor o săptămână - până vineri - să le modifice, pentru a evita un ”no deal” la 31 octombrie. Dacă Guvernul britanic ”nu revine cu propuneri noi cu privire la două probleme grave pe care le-am semnalat, eu nu văd cum am putea avansa”, a avertizat Michel Barnier sâmbătă, la un eveniment organizat de ziarul Le Monde, potrivit news.ro.



Ministrul britanic însărcinat cu Brexitul s-a arătat deschis, duminică, unor discuţii cu privire la problema sensibile a aranjamentelor nord-irlandeze prevăzute în planul Brexitului al lui Boris Johnson şi a îndemnat totodată UE să se arate ”flexibilă”.