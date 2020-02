Brigitte Bardot, transformată radical de o BOALĂ TERIBILĂ. A încercat să se sinucidă din cauza ei

Brigitte Bardot a devenit un sex-simbol al cinematografiei sdupă apariția în filmul "And God Created Woman", din 1956. Vedeta a iubit animalele și în 1973, la doar 39 de ani, a renunțat la carieră după ce a făcut 47 de filme.

Actriţa a avut o viață agitată, în timp ce lupta cu faima sa în plină ascensiune. Brigitte Bardot poate fi cunoscută ca o icoană a cinematografului, dar s-a luptat în secret cu depresia și a încercat să se sinucidă în numeroase ocazii. Biograful ei, Jeffrey Robinson, care a scris "Brigitte Bardot: Two Lives" în 1994, susține că s-a luptat cu faima care a transformat-o, devenind un simbol de renume internațional.

Traian Băsescu despre Brigitte Bardot: "Doamna aceea care era foarte frumoasă pe vremea regilor Franţei"

Brigitte Bardot a dezvăluit că a fost la un pas de sinucidere de câteva ori. A fost măritată de patru ori, actualmente fiind căsătorită cu Bernard d'Ormale, din 1992.

Recent, într-un interviu acordat unei publicații americane, vedeta franceză a cinematografiei mondiale a vorbit despre ea și despre dragostea ei față de animale.

"M-am născut cu o iubire de animale. Nu am avut niciun copil cu care să mă joc, în copilărie, pentru că eram în război, iar viața la Paris era foarte dificilă. A fost o perioadă care și-a lăsat amprenta asupra mea. Nu pot să aud sunetul focurilor de artificii sau al tunetului, deoarece îmi amintesc de bombardament. Dragostea trebuie să fie comparată cu cea a unui animal. Nu am decis niciodată nimic. Întotdeauna am urât oamenii", a spus Brigitte Bardot.