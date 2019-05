Brigitte Sfăt, AMENINŢATĂ de fosta iubita a lui Florin Pastramă. ŞOCANT: ce mesaj a primit prin TELEFON

Brigitte Sfăt a dezvăluit că la acea vreme a primit mai multe telefoane şi mesaje de ameninţare.

"M-a sunat o persoană, m-a jignit foarte urât, apoi mi-a dat două mesaje vocale, apoi mi-a dat și un mesaj scris. Între timp lucrurile s-au rezolvat, scuzele de rigoare s-au făcut, dar la momentul acela am fost puțin... Nu i-am cerut binecuvântarea. Am reușit să aflu că domnișoara i-a dat papucii cu două, trei săptămâni înainte să înceapă să se dea la mine. Ea i-a dat papucii", a declarat Brigitte Sfăt.

"Cel mai greu moment a fost atunci când am fost acuzată că aș fi otrăvit cu picături de ochi colegii și n-am mai vrut să trăiesc. Am vrut să evadez. Și el a plâns alături de mine. Florin s-a dus și a vorbit cu Mihaela și drept pentru care, Paula a fost exlusă din competiție. Eu am suferit foarte mult, el a fost alături de mine, iar toate aceste lucruri m-au făcut să-l văd, ca pe un om extraordinar de sufletist. El nu a mâncat atunci când eu nu am mâncat, el a refuzat să mănânce o zi întreagă" a mai spus Brigitte Sfăt.