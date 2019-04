Brigitte Sfăt, dezvăluiri şocante. "L-am găsit mort. Se uita spre tavan, a murit cu ochii deschişi"

Concurenţii de la Ferma au jucat un joc în care trebuiau să răspundă unor întrebări pe care le punea Kamara, iar lui Brigitte Sfăt i s-a pus întrebarea "Dacă ar exista maşina timpului, în ce perioadă a vieţii tale ai vrea să călătoreşti şi de ce?".

CÂŢI BANI iau vedetele de la FERMA. Brigitte Sfăt şi Cătălin Moroşanu, campioni la ÎNCASĂRI

Vedeta a afirmat că s-ar întoarce în urmă cu aproximativ 20 de atunci, în propria casă, exact în momentul în care i-a murit primul soţ: "M-aş întoarce la vârsta de 25 de ani, în secunda în care primul meu soţ a făcut stop cardio-respirator... Am vorbit cu el, am plecat să îi dau să mănânce fiului meu şi l-am dus în camera lui. Cam în 45 de minute, când m-am întors, l-am găsit mort. Se uita înspre tavan, a murit cu ochii deschişi. Am chemat salvarea, am încercat să îi fac respiraţie gură la gură... Era deja mort şi întotdeauna m-am gândit că, dacă nu m-aş fi dus în camera fiului meu şi eram lângă el, l-aş fi salvat".