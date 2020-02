BRIT AWARDS 2020. Stormzy şi Mabel, artiştii anului. LISTA PREMIILOR

Într-o gală prezentată de actorul britanic de comedie Jack Whitehall, ale cărui interacţiuni amuzante din pauzele show-ului cu cântăreaţa Lizzo au făcut deliciul spectatorilor prezenţi la eveniment, marii învingători au fost cantautorul scoţian Lewis Capaldi, care a triumfat la categoriile "cântecul anului" ("Someone You Loved") şi "cel mai bun artist debutant", şi rapperul londonez Dave, care s-a impus la categoria-regină, "albumul britanic al anului", cu materialul discografic "Psychodrama".



Premiile Brit sunt decernate de Industria Fonografică Britanică (British Phonographic Industry) şi recompensează cele mai populare creaţii lansate pe parcursul anului precedent de industria muzicală din Marea Britanie.



Gala Brit Awards a fost organizată în premieră în 1977, dar a devenit un eveniment anual abia în 1982, odată cu cea de-a doua sa ediţie.



Considerată cea mai importantă gală muzicală din Marea Britanie, Brit Awards a reprezentat de-a lungul anilor spaţiul în care s-au petrecut unele dintre cele mai notabile evenimente din cultura brit-pop, precum ultima apariţie publică a lui Freddie Mercury, mesajul de protest adresat de Jarvis Cocker lui Michael Jackson, disputa publică dintre trupele Oasis şi Blur, rochia purtată de Geri Halliwell care imita drapelul britanic şi momentul în care un membru al grupului Chumbawamba a aruncat o găleată cu cuburi de gheaţă peste politicianul galez John Prescott, care deţinea în acel moment funcţia de vice-premier al Marii Britanii.



Toate aceste momente s-au petrecut în anii 1990, când gala Brit Awards avea reputaţia unui eveniment "puţin cam haotic, imprevizibil şi, uneori, anarhic", criticii reproşându-i că şi-a pierdut de atunci simţul critic şi că "a evoluat spre o ceremonie mai rafinată şi aseptică".



Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite în cadrul celei de-a 40-a ediţii a Brit Awards:



Albumul britanic al anului - "Psyhodrama" (Dave)



Cântecul anului - "Someone You Loved" (Lewis Capaldi)



Artist solo britanic - Stormzy



Artistă solo britanică - Mabel



Grup britanic - Foals



Cel mai bun artist debutant - Lewis Capaldi



Artist solo internaţional - Tyler, The Creator



Artistă solo internaţională - Billie Eilish



Trofeul Rising Star - Celeste



Producătorul britanic al anului - Fred Again.