Bunicul Luizei, noi dezvăluiri: "Când procurorii aud cuvânt TRAFIC, tremură chiloţii pe ei. La cuvântul COMPLICE fac alergie"

"Bunicul Luizei va avea sărbători nefericite. Nu se va bucura de bunătăţile de Crăciun, iar dispreţul faţă de autorităţi şi dorul de Luiza îl împing spre gesturi extreme. "O să intru în greva foamei în pragul Sărbătorilor. E ultima modalitate care mi-a mai ramas, poate aşa o s aflu ceva. Cel puţin atunci vor spune ce s-a întâmplat cu fetele", a spus bunicul, la România TV.

Nici măcar discuţia cu procurorul-adjunct al DIICOT, Georgiana Hossu, nu l-a convins. "Nicidecum nu ne-a convins. Nu am înţeles nimic din ce a vrut să spună. Dumneai nu ştia să spună decât că fetele au fost omorâte de Dincă. Dar Dincă e foarte bine protejat şi se poartă foarte frumos cu el procurorii. "Când zici că fetele au fost răpite , parcă îi pişcă cineva cu ceară. Nu acceptă cuvantul "rapire". Dumnealor atâta ştiu, că sunt moarte", a mai spus bunicul Luizei Melencu.

Mama fetei spune că deşi au citit 21 de dosare, din niciunul nu rezultă că Luiza ar fi moartă. "Am întrebat ce dovezi au, am pus mai multe intrebări, dar dânsa merge pe premisa ei. Eu am spus ca fetele sunt traficate, dânsa spune că sunt probe că ar fi moarte. Eu nu le-am văzut", a spus Monica Melencu. Ea a fost compeltată de bunic, care a declarat: "Să ne întoarcem în timp. Cine a fost prima persoană care a făcut afirmaţia că fetele sunt moarte, când el nu dăduse nicio declaraţie? Doamna Hossu! De unde avea ea informaţii?. Când procurorii aud cuvantul TRAFIC tremura chiloţii pe ei. Fac alergie la cuvântul COMPLICE".

Mai mult, familia Luizei a plecat la jumătatea întâlnirii cu procurorul-adjunct al DIICOT. "Am plecat pentru că am simţit că sunt minţit", a explicat bunicul Luizei.