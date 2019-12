Bunicul Luizei, prima reacţie după raportul FBI pe oasele de la lizieră: "Dincă a făcut declaraţiile sub protecţia procurorilor DIICOT"

"Nu am crezut niciodată în declaraţiile pe care le-a dat Dincă. Tot timpul el le-a făcut sub protecţia acelor procurori de la DIICOT. Noi am spus de la început ca fata a fost răpită sau poate traficată, dată din acea parcare, în drum spre Craiova.

Procurorii ne sunt datori cu foarte multe răspunsuri", a declarat bunicul Luizei, la România TV.

Citeşte şi Filmul răpirii şi violării Luizei, minut cu minut. Gheorghe Dincă a dat detalii care i-au îngrozit pe anchetatori

La fel de convinsă este şi Monica Melencu, mama Luizei, care a spus: "Aceste fete nu sunt moarte. Aceste fete sunt traficate. Copilul meu trăiește. Dacă am zis ca Luiza nici nu a trecut prin acea casă trebuiau să găseasca o dovadă şi pe acest sărman l-au bagat complice (n. r. - se referă la complicele lui Dincă, Ştefan Risipiţeanu). Aşa au făcut şi cu testul ADN. De la început am zis şi o spun că Luiza trăieşte. Oamenii ăstia să-şi facă datoria pe traficul de persoane. Nu își are rostul confruntarea cu complicele. Să sperăm că domnii procurori văd răspunsul FBI, că noi n-am fost luați în considerare. E o rețea acoperită politic, sunt implicate persoane la nivel înalt (...).

Dincă nu declarase că fetele sunt moarte, iar doamna Hosu a declarat că fetele sunt moarte. Întrebarea mea este cine a anunțat-o că fetele sunt moarte. A venit răspunsul de la FBi și noi știam că e negativ acest răspuns. Luiza trăiește, dacă nu era Alexandra să pună mâna pe telefon noi nu știam nimic. Rușine procurorilor care ne-au umilit. Am să lupt cât am să pot".